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У Сенат США внесли законопроєкт про безпекове партнерство з Україною

Група сенаторів США із обох партій внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною – Ukraine Security Partnership Act, що передбачає надання безпекової допомоги та стратегічної підтримки.

Про це в четвер, 18 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на авторів ініціативи з Комітету Сенату з питань міжнародних відносин.

Проєкт внесли сенатори Боб Менендез, Джим Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо та Джин Шахін.

Зокрема, документ містить пропозиції:

  • доповіді про дипломатичну підтримку України з боку США на наступні п’ять років;
  • закликає Держдеп створити робочу групу щодо України разом із європейськими союзниками;
  • призначити спеціального посланника США з питань України, який був би у тому числі посередником США щодо переговорів у нормандському форматі та сприяв діалогу між країнами Чорноморського регіону;
  • щорічно виділяти на військову підтримку України до 300 млн доларів, включно з можливістю надавати летальну зброю;
  • просити Держдеп та Міноборони повідомляти про актуальні потреби українських збройних сил, план для надання безпекової підтримки та рекомендації;
  • надавати до чотирьох млн доларів щорічно на тренування українських військових.

Аналогічний документ вже вносився у липні 2020 року, та вочевидь не встиг пройти усі процедури до виборів, що зумовило необхідність вносити його повторно.

У Сенат США внесли законопроєкт про безпекове партнерство з Україною

18 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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