Група сенаторів США із обох партій внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною – Ukraine Security Partnership Act, що передбачає надання безпекової допомоги та стратегічної підтримки.
Про це в четвер, 18 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на авторів ініціативи з Комітету Сенату з питань міжнародних відносин.
Проєкт внесли сенатори Боб Менендез, Джим Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо та Джин Шахін.
Зокрема, документ містить пропозиції:
- доповіді про дипломатичну підтримку України з боку США на наступні п’ять років;
- закликає Держдеп створити робочу групу щодо України разом із європейськими союзниками;
- призначити спеціального посланника США з питань України, який був би у тому числі посередником США щодо переговорів у нормандському форматі та сприяв діалогу між країнами Чорноморського регіону;
- щорічно виділяти на військову підтримку України до 300 млн доларів, включно з можливістю надавати летальну зброю;
- просити Держдеп та Міноборони повідомляти про актуальні потреби українських збройних сил, план для надання безпекової підтримки та рекомендації;
- надавати до чотирьох млн доларів щорічно на тренування українських військових.
Аналогічний документ вже вносився у липні 2020 року, та вочевидь не встиг пройти усі процедури до виборів, що зумовило необхідність вносити його повторно.
У Сенат США внесли законопроєкт про безпекове партнерство з Україною
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