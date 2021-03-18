У Сенат США внесли законопроєкт про безпекове партнерство з Україною

Група сенаторів США із обох партій внесла проєкт закону про безпекове партнерство з Україною – Ukraine Security Partnership Act, що передбачає надання безпекової допомоги та стратегічної підтримки.

Про це в четвер, 18 березня, інформує “Європейська правда” з посиланням на авторів ініціативи з Комітету Сенату з питань міжнародних відносин.

Проєкт внесли сенатори Боб Менендез, Джим Ріш, Роб Портман, Кріс Мерфі, Джон Баррассо та Джин Шахін.

Зокрема, документ містить пропозиції:

доповіді про дипломатичну підтримку України з боку США на наступні п’ять років;

закликає Держдеп створити робочу групу щодо України разом із європейськими союзниками;

призначити спеціального посланника США з питань України, який був би у тому числі посередником США щодо переговорів у нормандському форматі та сприяв діалогу між країнами Чорноморського регіону;

щорічно виділяти на військову підтримку України до 300 млн доларів , включно з можливістю надавати летальну зброю;

, включно з можливістю надавати летальну зброю; просити Держдеп та Міноборони повідомляти про актуальні потреби українських збройних сил, план для надання безпекової підтримки та рекомендації;

надавати до чотирьох млн доларів щорічно на тренування українських військових.

Аналогічний документ вже вносився у липні 2020 року, та вочевидь не встиг пройти усі процедури до виборів, що зумовило необхідність вносити його повторно.