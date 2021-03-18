Скончался не веривший в пандемию коронавируса президент Танзании

Глава Танзании Джон Помбе Магуфули умер. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента страны Самию Сулуху Хассан.

«С глубоким сожалением сообщаю, что мы потеряли нашего бравого лидера», — сказала чиновница.

По ее словам, Магуфули умер в столице Дар-эс-Саламе от осложнений, связанных с заболеванием сердца.

В стране вводится двухнедельный траур.

По всей вероятности, пока не проведут новые выборы, Хассан будет и. о. президента.

Танзанийцы с конца февраля «потеряли» своего 61-летнего лидера. Ходили слухи, что глава государства не показывается на публике из-за того, что заразился коронавирусом, но власти это опровергали.

Магуфули отрицал пандемию, заявлял, что в республике нет ни одного случая COVID и призывал соотечественников лечиться молитвами.