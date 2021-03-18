Подсчитано, насколько сильно обеднел Трамп за время своего президентства

Состояние предыдущего президента США Дональда Трампа к середине марта 2021 года сократилось до $2,3 млрд с $3 млрд долларов в начале его руководства страной, следует из расчетов Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Агентство Bloomberg изучило финансовые и другие документы за период с мая 2016 года по январь 2021 года, чтобы рассчитать состояние Трампа до и после того, как он стал президентом США. Его капитал начал уменьшаться еще в августе 2020 года, в январе 2021 года он составлял $2,45 млрд, а к середине марта упал до $2,33 млрд, сообщает ПРАЙМ.

Около трех четвертей состояния Трампа приходится на коммерческую недвижимость.

Напомним, в январе стало известно, что доходы бизнеса уже бывшего президента США Дональда Трампа из-за пандемии коронавирусной инфекции за год сократились более чем на треть.

Декларация об активах и доходах Трампа за минувший «ковидный» год была обнародована буквально через несколько часов после его ухода с поста президента. Общий доход Trump Organization, которая управляет всеми активами Трампа, составил не менее $278 млн за отчетный период, что почти на 38% меньше, чем результаты 2019 года. Для сравнения: в декларации, опубликованной в начале президентского срока, Трамп зафиксировал доходы в размере более $528,9 млн, отмечал РБК.

Как пояснял тогда Bloomberg, бизнес Трампа, который владеет отелями и гольф-клубами, сильно пострадал из-за отсутствия туристов вследствие пандемии коронавируса.

На тот момент, по оценкам Bloomberg Billionaires Index, состояние Трампа составляет $2,45 млрд, что примерно на $500 млн меньше, чем когда он вступил в должность. Его здания обременены долгами на сумму более $1 млрд, большая часть которых подлежит погашению в ближайшие три года.