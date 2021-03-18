«Оскар 2021» пройдёт в традиционном формате, но с ограничением числа гостей

Вслед за списками номинантов Американская Киноакадемия уточнила, в каком формате пройдёт церемония вручения «Оскар» в 2021 году. Так как в мире по-прежнему бушует пандемия, организаторы решили ограничить количество гостей, чтобы соблюсти меры безопасности.

По словам президента Дэвида Рубина, организаторы премии надеялись, что к апрелю коронавирус останется в прошлом, однако некоторые моменты всё равно придётся изменить. Так, на церемонию будут допущены лишь номинанты, их гости, а также ведущие, которые будут оглашать лауреатов.

Кроме того, оргкомитет решил не проводить в этом году дополнительных «предоскаровских» мероприятий, требующих личного присутствия гостей, включая торжественные приёмы, коктейль-вечеринки, специальные показы фильмов и традиционного бала после вручения премии.

С полным списком номинантов можно ознакомиться здесь.