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Огромный кабан живет в доме шотландцев, наслаждаясь любовью и уютом

Франциско — вьетнамский поросенок, который из милого комочка превратился в 127-килограммового взрослого кабана. Несмотря на внушительные размеры, свинтус живет в доме вместе с владельцами. С наступлением холодов добрая хозяйка выделила ему отдельную комнату. Узнайте, как хрюшка попала в райские условия, из нашего материала.

Кабанчику Франциско из Шотландии повезло устроиться в тепленьком местечке. Сейчас он делит кров со своими хозяевами, потому что на улице холодно. 127-килограммовый свинтус спит в отдельной комнате, наслаждаясь домашним уютом.

54-летняя Мораг Сэнгстер (Morag Sangster) из Карлюка балует своего любимца. Хозяйка решила поселить его в доме после того, как выпал снег.

Женщина говорит, что они замечательно уживаются под одной крышей. Франциско хрюкает и пищит от удовольствия, когда получает то, что хочет. Хотя он, как многие собаки и коты, любит погрызть и поцарапать мебель.

Чистоплотный кабан не ходит в туалет в доме, выходя по нужде на улицу.

Мораг забрала вьетнамского поросенка у людей, которые не могли с ним справиться. Тем не менее, он не захотел жить вместе с другими свиньями на улице, перебравшись в дом с наступлением холодов.

18 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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