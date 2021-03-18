«Мы найдем из через 5 лет» — предложен новый способ искать внеземные цивилизации

Как искали внеземную жизнь раньше?

Начало проекта SETI датируется 1959 годом, когда в международном научном журнале Nature была опубликована статья Дж. Коккони и Ф. Мориссона «Поиски межзвёздных сообщений» В этой статье было показано (с анализом достижимой излучаемой мощности и чувствительности радиотелескопов), что даже при тогдашнем уровне развития радиоастрономии (1959 год) можно было рассчитывать на обнаружение внеземных цивилизаций примерно такого же технологического уровня, как земной, при условии, что они обитают на не слишком далёких от нас планетах, в планетных системах звёзд солнечного типа.

Крупный план фидерной антенны радиотелескопа Аресибо в Аресибо, Пуэрто-Рико.

В 1995 году американские астрономы в связи с недостаточным финансированием со стороны федерального правительства решили обратиться к частным средствам. Был основан некоммерческий Институт SETI в Маунтин-Вью, штат Калифорния, и запущен проект «Феникс»; проект предусматривает изучение тысячи ближайших звезд солнечного класса в радиодиапазоне 1200—3000 МГц. Директором института выбрали доктора Джилла Тартера. В этом проекте используются чрезвычайно чувствительные приборы, способные уловить излучение обычного аэродромного радиолокатора с расстояния в 200 световых лет. Начиная с 1995 года Институт SETI с бюджетом 5 миллионов долларов в год просканировал уже больше тысячи звезд. Но ощутимых результатов по-прежнему нет. Тем не менее Сет Шостак, старший астроном проекта SETI, с неувядающим оптимизмом верит, что система телескопов Аллена в составе 350 антенн «наткнётся на сигнал ещё до 2025 года».

Новаторский подход к проблеме продемонстрировали астрономы из университета Калифорнии в Беркли: в 1999 г. они запустили в действие проект SETI@home. Идея — привлечь к работе миллионы владельцев персональных компьютеров, чьи машины большую часть времени просто бездействуют. Те, кто участвует в проекте, скачивают из Интернета и устанавливают на своем компьютере пакет программ, которые работают в режиме скринсейвера, а потому не доставляют владельцу никаких неудобств. Эти программы участвуют в расшифровке сигналов, принятых радиотелескопом.

Прект SETI@home считается беспрецедентным успехом в демонстрации возможности масштабных распределенных вычислений, и его влияние можно увидеть во всем, от многопользовательских видеоигр до криптовалютных проектов, таких как биткойн и Ethereum. Однако проект по использованию резервных вычислительных циклов для помощи поиску внеземного разума год назад приостановил деятельность после 20 лет работы.

Но по мере роста вычислительной мощности проект выдавал все больше данных. «Мы находимся на грани снижения доходности — объяснили организаторы в своем заявлении. — По сути, мы проанализировали все данные, которые нам нужны на данный момент. У нас много работы по управлению распределенной обработкой данных. Нам нужно сосредоточиться на завершении внутреннего анализа результатов, которые у нас уже есть, и написать об этом в статье научного журнала».

Автор: Проект распределенных вычислений SETI@home, LGPL

Развитие машинного обучения, которое требует огромных вычислительных мощностей, может дать этой области еще один импульс в ближайшие годы, хотя проблемы конфиденциальности и безопасности ограничивают области, в которых может быть полезен распределенный подход.

Однако свою главную цель проект SETI@home так и не выполнил: после 20 лет поисков внеземной разум так и не был найден.

Что дальше?

Новое начало

За 27 лет до прекращения проекта SETI@home, в 1993 году НАСА внезапно прекратило свою первоначальную программу SETI по ​​поиску разумной внеземной жизни, когда она еще не началась. Он включал в себя два взаимодополняющих амбициозных проекта, один с использованием гигантского радиотелескопа в Аресибо, Пуэрто-Рико, а другой с антеннами сети Deep Space Network в Калифорнии. Теперь, почти 30 лет спустя, все изменилось, и Агентство хочет возобновить поисковые работы.

Почему?

За последнее десятилетие были достигнуты большие успехи в области астрономических приборов, что привело к революции в науке открытия и изучения экзопланет.

Во-первых, появился проект TESS

18 апреля 2018 году на борту ракеты SpaceX Falcon 9 НАСА запустило спутник для исследования транзитных экзопланет (TESS). Миссия стала следующим шагом в поисках планет за пределами нашей Солнечной системы. В том числе тех, которые могут поддерживать жизнь. В ходе миссии уже обнаружены экзопланеты, которые периодически блокируют часть света от своих звезд-хозяев. Такой метод поиска экзопланет называет транзитным. TESS обследует 200 000 ярчайших звезд около Солнца в поисках других миров.

Художественный слепок поверхности недавно открытой горячей суперземли Gliese 486b. При температуре около 700 Кельвинов (430 ° C) астрономы из коллаборации CARMENES ожидают, что подобный Венере жаркий и сухой пейзаж перемежается с пылающими реками лавы. Возможно, Gliese 486b имеет нечеткую атмосферу.

За почти три года TESS внес в каталог тысячи планет-кандидатов и увеличил количество известных экзопланет. Несколько из них оказались размером с Землю — в космическом масштабе и по меркам НАСА это те планеты, которые не более чем в два раза больше Земли. Чем больше миссия находит экзопланет, тем больше у нас шансов найти там следы жизни.

Во-вторых, созданы новые телескопы

Принципиально новые телескопы и проекты будущих космических миссий впервые позволят искать биомаркеры, свидетельствующие о жизни на других планетах. Многие эксперты считают вероятным, что в ближайшие годы мы обнаружим внеземную жизнь, хотя, скорее всего, она будет представлена в очень простой форме.

Учитывая настоящий и будущий технический прогресс, появятся новые возможности для поиска техносигнатур. Вот почему НАСА решило снова заняться поисками внеземного разума, воспользовавшись возможностями нынешних и предполагаемых будущих космических обсерваторий.

Видеоплеер Визуализация траектории полёта телескопа Nancy Grace Roman Space Telescopeв точку Лагранжа L2 Солнце-Земля

Эти темы, среди прочего, были в повестке дня встречи TechnoClimes 2020 под эгидой НАСА в Blue Marble Space Institute of Science (Сиэтл, США). Его цель с учеными со всего мира состояла в том, чтобы предложить новые разработки, способствующие будущим достижениям.

Наконец, из-за пандемии COVID-19 встреча была проведена виртуально в режиме видеоконференции, на которой 53 исследователя из различных дисциплин из 13 стран обсудили ряд аспектов поиска других разумных видов.

Как теперь будут искать инопланетную жизнь?

Исследователь из Института астрофизики Канарских островов (IAC) — ведущий автор исследования и новых предложений по поиску внеземных «техносигнатур» для будущих миссий НАСА. Это свидетельство использования технологий или промышленной деятельности в других частях Вселенной. Статья, опубликованная в специализированном журнале Acta Astronautica, содержит первоначальные выводы встречи экспертов по поиску разумной внеземной жизни, организованной космическим агентством для сбора рекомендаций по возобновлению поисков.

В статье представлены несколько идей для поиска техносигнатур, которые указали бы на существование внеземных цивилизаций, от самых банальных — промышленные загрязнения в атмосфере или большое скопления спутников, до гипотетических гигантских конструкций космической инженерии, например, теплозащитных экранов для защиты от изменения климата или сфер Дайсона для оптимального использования света местной звезды. Некоторые из предлагаемых поисков нацелены далеко в космос, за пределы нашей галактики, в то время как другие — на сканирование Солнечной системы в поисках зондов, которые могли быть отправлены сюда в далеком прошлом.

Художественное воссоздание гипотетической экзопланеты с искусственным освещением на ночной стороне. Предоставлено: Рафаэль Луис Мендес Пенья / Sciworthy.com.

«Мы не знаем, является ли интеллект чем-то очень распространенным во Вселенной или, наоборот, встречается крайне редко, — объясняет Эктор Сокас-Наварро, исследователь МАК, директор Музея науки и космоса, Музея Тенерифе и первый автор статьи. — По этой причине мы не можем знать, есть ли у этих поисков хоть какие-то шансы на успех. Нет другого выбора, кроме пытаться снова и снова».

«Идея поиска техносигнатур опирается на технологии, которые у нас есть на Земле сегодня, и их развитие в будущем, — отмечает Якоб Хакк-Мисра, соавтор статьи и председатель оргкомитета TechnoClimes 2020. — Это не обязательно означает, что любая внеземная технология должна быть похожа на нашу. Однако представляя наше будущее, мы можем предполагать, какие следы разумной жизни стоит искать».

https://hightech.fm/2021/03/11/technosignatures