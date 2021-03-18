Мировой экономике повысили прогноз роста

Рост мировой экономики в нынешнем году может составить 4,7% относительно прошлого года, прогнозирует Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD).

«Мировая экономика, как ожидается, вырастет в этом году на 4,7%», — приводит ТАСС выдержки из доклада организации.

Авторы исследования подчеркивают, что эти цифры выше прогнозов на 2021 год, о которых шла речь в сентябре (4,3%).

Улучшение ожиданий, по их словам, «объясняется более сильным восстановлением в Соединенных Штатах», где отмечен «прогресс в применении вакцин (от коронавируса)» и недавно объявлено о мерах стимулирования экономики в объеме $1,9 трлн.

Напомним также, в конце января Международный валютный фонд (МВФ) скорректировал в сторону повышения свой прогноз динамики мировой экономики, предполагая теперь, что глобальный ВВП в нынешнем году прибавит 5,5%.

При этом МВФ не стал менять оценку роста мировой экономики на 2022 год — 4,2%. Еще в октябре эксперты фонда ожидали прироста глобального ВВП в 2021 году на 5,2%.

Как пояснялось в докладе МВФ, «одобрение нескольких вакцин и начало вакцинации в некоторых странах в декабре вселили надежды на окончательное прекращение пандемии».

При этом, по оценке фонда, по итогам 2020 года мировая экономика сократилась на 3,5%.