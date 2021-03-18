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Мерьем Узерли стала похожей на Тринити из «Матрицы»

Мерьем Узерли стала похожей на Тринити из "Матрицы"

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по игре в сериале «Великолепный век», удивила фанатов изменением образа.

На странице в фотоблоге артистка запостила серию снимков, сделанных немецким фотографом Urban Ruths.

На фотографиях Мерьем Узерли предстает с фиолетовыми волосами, завязанными в тугой хвост, а также в черном кожаном плаще. Строгости луку Мерьем добавил черный костюм и белая рубашка.

Эта фотосессия не оставила поклонников актрисы без внимания и комплиментов.

18 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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