Мерьем Узерли стала похожей на Тринити из «Матрицы»

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по игре в сериале «Великолепный век», удивила фанатов изменением образа.
На странице в фотоблоге артистка запостила серию снимков, сделанных немецким фотографом Urban Ruths.
На фотографиях Мерьем Узерли предстает с фиолетовыми волосами, завязанными в тугой хвост, а также в черном кожаном плаще. Строгости луку Мерьем добавил черный костюм и белая рубашка.
Эта фотосессия не оставила поклонников актрисы без внимания и комплиментов.
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