Мерьем Узерли стала похожей на Тринити из «Матрицы»

Турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, известная многим по игре в сериале «Великолепный век», удивила фанатов изменением образа.

На странице в фотоблоге артистка запостила серию снимков, сделанных немецким фотографом Urban Ruths.

На фотографиях Мерьем Узерли предстает с фиолетовыми волосами, завязанными в тугой хвост, а также в черном кожаном плаще. Строгости луку Мерьем добавил черный костюм и белая рубашка.

Эта фотосессия не оставила поклонников актрисы без внимания и комплиментов.