Marvel создала нового Капитана Америку

Персонаж представит ЛГБТ-сообщества, представителями которых сильно вдохновлен. Вскоре выйдет первая версия такого комикса.

Киностудия Marvel представила нового одноименного персонажа известного комикса The United States of Captain America . Об этом 16 марта сообщили в ComicBook.

Капитан Америка будет участвовать в новом комиксе о четырех персонажах, которые ранее были главным героем. Они заняты поиском щита. Во время этого в кадре появляется Железнодорожный Капитан Америка — Арон Фишер. Он одет в комбинезон со капитанской звездой на груди, на руках у него татуировки, а виски сбриты.

Автор нового образа капитана Америки – художник Ян Базальдуа утверждает, что, ему очень понравилось работать со студией Marvel, а создание нового образа Капитана Америки было вдохновляющим.