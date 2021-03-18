«Крым — это Украина»: G7 распространило заявление по случаю оккупации полуострова

Страны G7 осуждают действия России по подрыву суверенитета Украины. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в четверг, по случаю годовщины вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ.

«Мы, министры иностранных дел стран „Большой семерки“ Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также Высокий представитель Европейского Союза, едины в своем осуждении продолжающихся действий России по подрыву суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины», — говорится в заявлении.

Страны-участники G7 подтвердили свою «непоколебимую поддержку и приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

В заявлении отмечается, что в уставе ООН, Хельсинкских соглашениях и Парижской хартии четко прописаны основополагающие принципы уважения территориальной целостности любого государства и запрещения любого применения силы для изменения границ. «Применяя силу против территориальной целостности Украины, Россия явно нарушила международное право и эти принципы», — говорится в документе.

«Мы безоговорочно осуждаем временную оккупацию Россией Крыма и города Севастополя. Попытки России узаконить (вхождение Крыма и Севастополя в состав РФ — прим. „Росбалта“) не признаются и не будут признаваться. Мы осуждаем нарушения Россией прав человека на полуострове, особенно крымских татар. Мы призываем Россию уважать свои международные обязательства, предоставить доступ международным наблюдателям и немедленно освободить всех тех, кто несправедливо задержан», — отмечается в заявлении.

«Мы также решительно выступаем против продолжающейся дестабилизации Украины Россией, особенно против действий России в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, игнорируя обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений. Полное выполнение Минских соглашений — это путь к миру. Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником», — говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что G7 «по-прежнему полностью привержена осуществлению санкций и будет продолжать поддерживать Украину в ее независимости, суверенитете и территориальной целостносте в пределах ее международно признанных границ».

«Крым — это Украина», — такими словами заканчивается заявление стран «Большой семерки».