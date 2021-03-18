Кремль раздал методичку всем членам правящей партии «публично осуждать Байдена» в стиле СССР

В России Кремль раздал методичку всем членам правящей партии «публично осуждать Байдена». Методичка написана в стиле «раннего СССР» с призывами «сплотиться вокруг партии и показать молотит рядов». А также осудить «американских ястребов» и дать им «единый отпор».

Депутаты от «Единой России» получили указание от ЦИК партии «публично высказаться» в своих социальных сетях и телеграм-каналах, а также дать комментарии СМИ о том, как президент США Джо Байден сделал «грубое, противоречащее не только нормам международной политики, но и здравому смыслу» заявление о президенте РФ Владимире Путине. Соответствующая методичка есть в распоряжении Znak.com.

«Секретарь генсовета „Единой России“ Андрей Турчак сделал заявление, где подробно изложил отношение всех пропрезидентских и патриотических сил к такому жесту Байдена.

Замсекретаря генсовета Александр Хинштейн также дал жесткую оценку этому. »

Просим вас высказаться на этот счет в канве тезисов, озвученных руководством партии», — говорится в методичке, разосланной единороссам.

В партии уточнили, что «сегодня тот момент, когда неадекватной и крайне опасной риторике отдельных западных политиков мы должны противопоставить единство и монолит рядов». По данным Znak.com, разместить публикации на тему высказывания Байдена о Путине депутатам от ЕР необходимо было вчера или сегодня до обеда. Один из источников нашего издания, близкий к партии, уточнил, что отчет о проделанной работе необходимо прислать руководству партии в таблице Excel. Сама таблица озаглавлена так: «Байден, это было зря».