Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились

Сегодня западные таблоиды облетела новость о тайной женитьбе 36-летней Кэти Перри и 44-летнего Орландо Блума. Слухи начались после того, как журналисты заметили на свежих снимках певицы, сделанных во время отдыха на Гавайях, кольцо на безымянном пальце левой руки, напоминающее обручальное. Никаких опровержений или подтверждений этой новости со стороны звездной пары и ее представителей пока не поступало.

Орландо Блум и Кэти Перри

Кэти Перри и Орландо Блум уже несколько недель отдыхают на Гавайях. С собой на курорт они взяли свою шестимесячную дочь Дейзи и 10-летнего сына актера Флинна от его первого брака с Мирандой Керр. Вместе они большую часть времени проводят на пляже, где купаются в теплом океане и загорают, а также занимаются йогой и посещают местные рестораны.

Напомним, что в общей сложности Кэти и Орландо вместе уже около четырех лет. Об их романе впервые заговорили в 2016 году, в 2017-м они ненадолго расставались, однако уже в начале следующего года воссоединились, и с тех пор в их отношениях царит абсолютная идиллия.

В феврале 2019 года актер сделал возлюбленной предложение руки и сердца. Пара планировала пожениться летом 2020-го, однако из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отложить на неопределенную дату. О беременности Кэти стало известно в самый разгар карантина — в марте прошлого года, а в конце августа певица родила дочь Дейзи, появление которой кардинально изменило ее жизнь.

Ранее у Перри и Орландо уже был опыт семейной жизни. Блум был женат на модели Миранде Керр, а Перри состояла в браке с британским стендап-комиком, актером и радиоведущим Расселом Брэндом.