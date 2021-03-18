Какие достоинства у Bluetooth-гарнитуры

На смену проводным наушникам пришла Bluetooth-гарнитура. Данные устройства имеют огромный ряд преимуществ. Самым основным достоинством считается полное отсутствие проводов. В данном случае как нельзя кстати подойдет выражение: «Спрос рождает предложение». Многие помнят, как раздражало всех постоянное распутывание проводов после того, как наушники 5 минут пролежали в кармане. К тому же провода не отличались особой прочностью. Из-за постоянного использования, сгибания и разгибания контакты разрывались, что выводило из строя либо один наушник, либо сразу оба. Не стоит забывать и о самом гнезде подключения штекера: оно постоянно забивалось каким-то мусором, а небольшое количество влаги окисляло контакты, поэтому приходилось нести телефон в ремонт. Именно необходимость избавления от проводов и вызвала спрос на беспроводные устройства для передачи и приема аудио.



Основные преимущества беспроводной гарнитуры

Список достоинств данной гарнитуры очень большой, но давайте выделим основные из них, а именно:

Радиус действия приема и передачи сигнала составляет более 10 метров. Это означает, что вы можете оставить свой смартфон в одной комнате и продолжать разговор, находясь в другой. Стены и перегородки не будут помехами для передачи сигнала. Стоит обратить внимание и на кейс, идущий в комплекте с наушниками: он является и базой для зарядки, и устройством, с помощью которого можно произвести сопряжение девайсов. Как правило, на кейсе есть специальная кнопка, которую следует нажать и задержать на несколько секунд – после этих манипуляций произойдет подключение гарнитуры к смартфону. Существует возможность управления с помощью специальных кнопок на самих наушниках. Обычно на правом элементе находится либо механическая, либо сенсорная кнопка, отвечающая за прием звонка. Некоторые модели позволяют управлять громкостью и переключением музыки посредством специальных жестов или двойным нажатием на кнопку или сенсор. Современные модели Bluetooth-гарнитуры имеют мощные батареи, благодаря чему можно продолжать разговор или слушать музыку на протяжении 7 часов. Также есть возможность быстрой подзарядки путем помещения наушников в кейс. Примерно 15 минут понадобится, чтобы зарядить гарнитуру более чем на 50%.

Из всего вышеперечисленного несложно сделать вывод, что беспроводная Bluetooth-гарнитура — это оптимальный выбор в сравнении с проводными наушниками. Она дает нам свободу действия и в каком-то смысле развязывает руки для того, чтобы во время разговора или прослушивания аудиокниги можно было дополнительно заниматься чем-то любимым и полезным. Особое внимание рекомендуем обратить на наушники TWS 6 https://itlook.ua/catalog/blyutuz-stereo-garnitura-remax-tws-6/p64485. Благодаря емкой батарее они способны функционировать в режиме ожидания не менее 60 часов.

Как выбрать Bluetooth-наушники

Если говорить о критериях выбора, то следует обращать внимание не только на характеристики, но и на производителя. Можно взять намного дешевле гарнитуру менее известного бренда и получить тот же функционал и производительность, при этом не переплачивая.