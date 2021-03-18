Граймс опубликовала новое видео с их с Илоном Маском подросшим сыном

В мае прошлого года 32-летняя певица Граймс и ее 49-летний возлюбленный Илон Маск стали родителями. У звездной пары родился сын, которому они дали очень необычное имя — X Æ A-XII. Родители объяснили, что оно произносится как Икс Эш Эй Твелв.

Граймс и Илон нечасто публикуют фото мальчика в соцсетях, однако несколько часов назад певица все же порадовала поклонников коротким роликом с подросшим малышом, который опубликовала в сторис. На видео Граймс с умилением наблюдает за тем, как сын увлеченно играет на синтезаторе, и восхищается его достижениями.

Сын Граймс и Илона Маска

Какой ты умный,

— хвалит Граймс сына в ролике, после чего он лучезарно улыбается ей в ответ.

Ранее певица уже делилась с поклонниками необычным увлечением своего сына. Она рассказала, что посмотрела вместе с мальчиком фильм «Апокалипсис сегодня», и с юмором отметила, что X Æ A-XII заинтересовался радикальным искусством. Звезда призналась, что сын также помогает ей в написании музыки: ради него Граймс даже записала специальную нейроколыбельную на основе собственных мелодий и голоса.

Граймс с сыном

Напомним, что сначала Граймс и Илон Маск назвали сына X Æ A-12, однако вскоре им пришлось немного изменить его имя. Дело в том, что по законам штата Калифорния в имени ребенка должны содержаться только буквы английского алфавита, поэтому родители были вынуждены внести несущественные коррективы. Таким образом, в свидетельстве о рождении мальчика арабские цифры были заменены на римские, однако на звучании имени это никак не отразилось.

Илон Маск и Граймс