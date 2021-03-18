Что известно о фильме «Круэлла» про стильную злодейку

Фанаты знаменитого мультика Disney «101 далматинец» уже подросли и теперь увидят новую историю, вдохновленную главной злодейкой – Круэллой де Вилль. Первые кадры с Эммой Стоун в роли Круэллы появились еще два года назад, и наконец осталось ждать недолго – фильм выйдет на большие экраны 28 мая.

Что же известно о предстоящей картине? Рассказываем.

Для начала отметим, что это будет не продолжение истории «101 далматинец». Сюжет наоборот расскажет о том, что произошло до событий, показанных в мультфильме, то есть еще до того, как Круэлла (Стервелла) стала злодейкой.

По сюжету, в 1970-е годы, когда Круэллу еще звали Эстелла, она мечтала стать модельером. В юности девушка потеряла родителей, а затем попала в Лондон. Чтобы заработать на жизнь, Эстелла присоединилась к ворам Горацию и Джасперу и занялась грабежами. По случайности Эстелла оказалась в богатом обществе, где некий рок-музыкант поручил ей важную миссию – создать уникальное авторское украшение. Тем временем талант героини привлек внимание баронессы фон Хельман, с чего и начались необратимые изменения Эстеллы и она стала той самой Круэллой, какую мы помним из мультика.

На днях вышел свежий тизер «Круэллы«, который еще больше подогрел интерес зрителей.

Кто снялся в «Круэлле»?

Фанаты были безумно рады узнать, что Эмма Стоун, знаменитая по ролям в «Ла-Ла Ленде», «Фаворитке», «Бердмене», «Зомбиленде», сыграет главную роль. Но с ней на экране появятся и другие любимые миллионами актеры.

В роли баронессы фон Хельман появится знаменитая актриса Эмма Томпсон. Вы точно вспомните ее по фильмам «Моя ужасная няня», «Тутти Фрутти» и по роли профессора Трелони в «Гарри Поттере».

А в роли воров Горация и Джаспера сыграют Пол Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла») и Джоэл Фрай («Игра престолов») соответственно.

Кто работал над приквелом?

Звездная творческая команда «Круэллы» уже намекает, что фильм получится очень крутым. Например, режиссером «Круэллы» стал Крейг Гиллеспи, который снял фильм о спортсменке «Тоня против всех» с Марго Робби.

Продюсируют фильм Кристин Берр – она работала над семейной комедией «Кристофер Робин» и Марк Платт, который был продюсером таких хитов, как «Ла-Ла Ленд», «Мост шпионов» и «Алладин».

Над сценарием работали Дана Фокс («»Ну разве не романтично?», «Однажды в Вегасе») и Тони Макнамара («Фаворитка», сериал «Великая»).

Фильм «Круэлла» выйдет в Украине 28 мая.