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Бывшего баскетболиста НБА парализовало после ДТП

Бывший баскетболист американец Шон Брэдли выступил с заявлением после аварии, в которую он попал в январе. Слова спортсмена передает журналист The Athletic Шэмс Караниа в Twitter.

48-летнего Брэдли парализовало после ДТП. Американца сбила машина во время велопрогулки. Экс-спортсмен повредил спинной мозг, что повлекло за собой паралич. Последние восемь недель Брэдли провел в госпитале, где он перенес операцию на шее.

18 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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