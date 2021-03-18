Кэти Перри и Орландо Блум тайно поженились Samsung рассказала о судьбе смартфонов Galaxy Note » Бывшего баскетболиста НБА парализовало после ДТП Бывший баскетболист американец Шон Брэдли выступил с заявлением после аварии, в которую он попал в январе. Слова спортсмена передает журналист The Athletic Шэмс Караниа в Twitter 48-летнего Брэдли парализовало после ДТП. Американца сбила машина во время велопрогулки. Экс-спортсмен повредил спинной мозг, что повлекло за собой паралич. Последние восемь недель Брэдли провел в госпитале, где он перенес операцию на шее.