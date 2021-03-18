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Біля будинку віце-президента США затримали озброєного чоловіка

Біля резиденції віце-президента США Камали Гарріс затримали чоловіка, з його машини вилучили зброю

Про це повідомляє CNN.

Представник поліції Вашингтона заявив, що Пола Мюррея затримала Секретна служба США на підставі розвідувальних даних з Техасу. Під час затримання в резиденції не було людей, що охоронялися.

З автомобіля Мюррея вилучені рушниця і боєприпаси. Серед вилученої зброї — напівавтоматична рушниця, 113 патронів і п’ять магазинів на 30 патронів.

Мюррею пред’явлені звинувачення у носінні небезпечної зброї, носінні рушниці за межами підприємства, зберіганні незареєстрованих боєприпасів.

18 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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