Анджелина Джоли готовится представить в суде доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта

Вот уже больше четырех лет бывшие супруги Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут уладить в суде вопрос об опеке над шестью совместными детьми. 57-летний Питт настаивает на равной физической и юридической опеке, в то время как 45-летняя Джоли наотрез отказывается принимать эти требования бывшего мужа.

Анджелина Джоли

В ближайшее время это дело может принять новый неожиданный оборот. Документы, оказавшиеся в распоряжении издания The Blast, свидетельствуют о том, что Джоли готовится представить доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта, якобы происходившего в их семье в годы их брака. О каких именно инцидентах идет речь, пока не уточняется.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

К слову, ранее Брэд Питт уже оказывался под следствием ФБР после семейной ссоры, произошедшей в 2016 году на борту самолета. Тогда актер якобы сильно повздорил со старшим сыном Мэддоксом и даже поднял на него руку (с того момента Брэд и Мэддокс, как утверждают инсайдеры, не поддерживают отношения). По слухам, именно это событие и поставило крест на отношениях голливудской пары: вскоре после случившегося Джоли подала на развод.

Тогда после проведенного расследования Питта в итоге оправдали. Возможно, сейчас Джоли опять решила вспомнить об этом эпизоде и собрала для суда необходимые доказательства.

Анджелина уже делала подобные заявления в прошлом. Тогда дело было расследовано властями, но достаточных аргументов для предъявления обвинений не нашлось,

— прокомментировал инсайдер в беседе с Mail Online новые сообщения о доказательствах домашнего насилия в семье со стороны Питта.

Брэд Питт и Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом

В новых документах, оказавшихся в распоряжении западного таблоида, говорится, что суд добивается от бывших супругов разрешения на то, чтобы их дети Шайло, Нокс и Вивьен выступили в качестве свидетелей и дали свои показания. Это будет возможно только при согласии на эти условия обеих сторон.