«Железный купол» научился одновременно сбивать дроны и ракеты

Израильский противоракетный комплекс «Железный купол» (Iron Dome) прошел модернизацию, благодаря которой система теперь может поражать воздушные цели разных классов. Как сообщает Breaking Defense, разработчики провели испытания модернизированного комплекса одновременным перехватом дронов и ракет. Испытания проводились на полигоне на юге Израиля и были признаны успешными.

Модернизированная версия «Железного купола» разрабатывалась с конца 2019 года в ответ на увеличившееся разнообразие угроз. В частности, боевики стали чаще использовать для нанесения ударов по территории Израиля не только реактивные снаряды и самодельные ракеты, но различные беспилотники. Все эти классы целей имеют различные аэродинамические и баллистические характеристики, которые необходимо учитывать для расчета траектории перехвата.

Во время полигонных испытаний модернизированного «Железного купола» израильские военные одновременно запустили несколько ракеты и беспилотных летательных аппаратов QinetiQ Banshee. Последние представляют собой беспилотные воздушные цели самолетного типа. Комплекс успешно перехватил все запущенные цели. В ближайшее время разработчики займутся модернизацией всех комплексов «Железный купол» на вооружении ВВС Израиля и Армии США.