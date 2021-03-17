ВОЗ признала безопасность AstraZeneca

Преимущества от применения вакцины AstraZeneca против коронавируса превышают потенциальные опасности. Такое предварительное заключение выдала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Она рекомендовала продолжить вакцинацию с помощью этого средства, несмотря на то, что в нескольких европейских странах это побоялись делать из-за риска образования у пациентов тромбов. По мнению ВОЗ, прямой зависимости между применением AstraZeneca и указанными побочными эффектами на данный момент не просматривается.

Между тем общеевропейский регулятор EMA — Европейское агентство лекарственных средств намеревается завтра выпустить свою оценку безопасности англо-шведской вакцины. Об этом завила руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

При этом европейский «премьер-министр» обвинила компанию AstraZeneca в «недостаточном объеме производства и поставок» вакцин.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель в расчете на справедливую долю вакцин «готов использовать любой требуемый инструмент».

Европейские страны, включая Норвегию, Италию, Францию и Германию с прошлой недели отложили массовую вакцинацию с помощью препарата AstraZeneca.