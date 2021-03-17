В Японии признали неконституционным запрет однополым парам вступать в брак

Окружной суд в Саппоро (Япония) в среду постановил, что запрет однополым парам вступать в брак является «неконституционным», сообщает Reuters.

Агентство называет решение суда «крупной символической победой» в стране, где конституция определяет брак как основанный на «взаимном согласии обоих полов».»

В настоящее время однополые пары в Японии не могут наследовать имущество своего партнера, например, дом, который они, возможно, делили вместе. Они также не имеют родительских прав на детей, которых могут иметь их партнеры.

Ранее в окружной суд поступили иски от шести истцов — двух пар мужчин и одной пары женщин, которые требовали от японского правительства по 1 млн иен (668 тыс. рублей) каждому «в знак признания боли, которую они испытали, не имея возможности вступить в законный брак». Суд отклонил требования о возмещении морального ущерба, но признал, что запрет истцам вступать в брак является «неконституционным».

Аналогичные дела в настоящее время рассматриваются в четырех других судах Японии, и это решение может повлиять и на их исход.

По азиатским стандартам японские законы относительно либеральны — здесь гомосексуалисты легализованы с 1880 года, добавляет агентство.