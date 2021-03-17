В России готовятся ограничить все иностранные соцсети

Вслед за Twitter в России может быть замедлена работа и других иностранных соцсетей и площадок, заявил во вторник замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.Речь идет о Facebook, Instagram и YouTube, в отношении которых уже идут административные процессы в связи с неудалением запрещенной в России информации.

«Административные протоколы составлены — это одна линия, это штрафы, а вторая линия — это технические меры, как видите сейчас по «Твиттеру», меры по замедлению трафика, направленные на принуждение компаний к выполнению российских законов», — сказал Субботин «Интерфаксу».

Что касается Twitter, то его ждет полная блокировка, если требования по удалению информации не будут выполнены в течение месяца. Для блокировки сервиса на территории России «технические возможности есть», заявил Субботин.

Компания, по его словам, продолжает игнорировать требования РКН. После ультиматума ведомства от нее не последовали никакой реакции.

10 марта РКН объявил, что начал замедлять работу американской соцсети на 100% мобильных и 50% стационарных устройств, используя оборудование, установленное операторами в рамках закона о «суверенном рунете». Речь идет о ТСПУ — так называемых «технических средствах противодействия угрозам», которые провайдеры обязаны внедрить в свои сети.

Претензии к Twitter касаются более 3 тысяч материалов, которые, как заявляет РКН, нарушают российское законодательство.

5 марта в суд поступили административные протоколы в отношении соцсетей, в том числе Twitter, за распространение призывов к подросткам участвовать в несанкционированных акциях. Twitter по этому делу грозит штраф в размере 12 млн рублей.

Новый виток государственной агрессии против интернета власти РФ запустили после того, как с критикой на него обрушился президент Владимир Путин.

По словам Путина, интернет изобилует детской порнографией и призывами к самоубийствам и угрожает «разрушить общество изнутри», поскольку не подчиняется законам морали.

Государственная Дума намерена предложить пакет законодательных инициатив в целях обеспечения цифрового суверенитета страны, сообщил 8 марта спикер нижней палаты Вячеслав Володин.