В кино покажут американский триллер с Бобом Оденкерком в главной роли

18 марта в прокат выходит кинолента «Никто» — новая работа режиссера Ильи Найшуллера.

Славу ему принес радикальный боевик «Хардкор» и клип группы «Ленинград» «Кольщик». «Никто» — первая его большая работа в американском кино, с участием студий-мейджоров и звезд первого ранга.

Сам Найшуллер говорит, что давно хотел снять фильм, не похожий на «Хардкор», с которым его сейчас ассоциируют. По словам режиссера, если «Хардкор» он снимал для себя 15-летнего, то картина «Никто» — классический боевик с крепким сюжетом, «снят очень консервативно».

Главную роль в картине исполняет Боб Оденкерк ( «Во все тяжкие», «Лучшее звоните Солу»), а за сценарий отвечает Дерек Колстад ( «Джон Век»). Кроме Боба Оденкерка в картине снялись Конни Нильсен ( «Гладиатор», «Чудо-Женщина»), Кристофер Ллойд ( «Назад в будущее»), RZA ( «Железный кулак»), Алексей Серебряков ( «Левиафан») и другие.

Сюжет фильма «Никто» рассказывает про обычного семьянина, который однажды вступился за незнакомого женщину, на которую напали бандиты. Однако позже выясняется, что один из преступников, который в результате инцидента попал в больницу, является братом влиятельного наркобарона, который сразу объявляет охоту на главного героя. Теперь ему придется иметь дело с бандитами, жаждущих мести.