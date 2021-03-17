В чешских зоопарках обезьянам выдали системы для видеоконференций

Такой необычный способ развлечься использовали в двух чешских зоопарках сафари-парке Двур-Кралове и зоопарке в Брно. Это было сделано для того, чтобы животные получили дополнительный уровень социального общения с представителями своего вида в соседнем городке на расстоянии 150 км.

Работники зоопарков рассказали, что звук в видеотрансляции отключен по соображениям безопасности, однако обезьяны проявляют повышенный интерес к тому, что же делают их родственники в другом месте.

Сначала, рассказывают сотрудники, приматы с осторожностью подходили к экрану с защитными или угрожающими жестами. Но потом нашли понимание и начали взаимодействовать друг с другом удаленно. Особенно бурно реагируют на видеозвонки молодые самки.

Авторы отмечают, что поведение приматов очень похоже на человеческое. Во время напряженных ситуаций они также вскакивают на ноги, начинают бурно реагировать на ситуацию или, например, перед тем как начать смотреть на экран, они набирают себе орехи, чтобы поедать их во время просмотра.

Сотрудники зоопарков пояснили, что решились на такой эксперимент, чтобы развлечь шимпанзе, которые начали тосковать без ежедневных посетителей с тех пор, как зоопарки закрылись из-за пандемии в декабре прошлого года.