Умер звезда фильмов «Чужой» и «Бегущий человек», американский актер Яфет Котто. Как отмечает BAGNET, об этом сообщила его супруга в Facebook.

«Ты играл злодеев в кино, но для меня и многих других ты настоящий герой», — написала вдова артиста. Она добавила, что Котто скончался в субботу. Ему был 81 год.

Яфет Котто родился в Нью-Йорке 15 ноября 1939 года. Сниматься в кино он начал с 24 лет. В 1973 году ему досталась роль главного злодея в восьмом фильме бондианы — «Живи и дай умереть». Он также известен широкой публике благодаря таким боевикам, как «Чужой», «Бегущий человек», «Рейд на Энтеббе» и «На той стороне 110-й улицы».