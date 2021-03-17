Съёмки второго «Соника» официально стартовали

Режиссёр Джефф Фаулер объявил в своём Twitter, что съёмки второй части «Еж Соник» официально стартовали. Ранее сообщалось, что производство планируется начать лишь в мае, однако по неизвестным причинам процесс ускорился.

Предполагается, что съёмочный процесс будет длиться два месяца. Какие-либо подробности о сюжете и новых актёрах пока не разглашаются. Известно, что над фильмом будут работать создатели оригинала, а в прокате он окажется 8 апреля 2022 года.

Напомним, что «Соник в кино» вышел в феврале 2020 года. Изначально картина должна была увидеть свет раньше, но после премьеры первого трейлера пользователи Интернета раскритиковали внешний вид главного героя, поэтому режиссёр и студия приняли решение исправить его, что заняло несколько месяцев.

В итоге фильм побил рекорд по стартовым сборам в прокате среди фильмов, снятых по видеоиграм, заработав 68 млн долларов за первые четыре дня после премьеры.