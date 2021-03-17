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США внесли Россию в черный список по экспорту оружия

США внесли Россию в список стран, с которыми полностью запрещен оборот оружия. Об этом сообщили в американском Госдепартаменте.

Речь идет как об экспорте, так и об импорте вооружений, решение будет действовать с 18 марта. В черном списке Россия соседствует с такими странами, как Афганистан, Кипр, Демократическая Республика Конго, Иран, Ливия, Сомали и Судан.

«Политика США заключается в отказе в выдаче лицензий или других разрешений на экспорт оборонных изделий и оборонных услуг, предназначенных для России», — говорится в сообщении. Исключения делаются лишь для сферы космического сотрудничества.

Ранее США объявили о новых торговых санкциях, которые вступят в силу 18 марта. Они коснутся экспорта, связанного с нацбезопасностью. Помимо этого, будет действовать ряд ограничений по авиации, космосу и вещам, произведенным для американских компаний в России.

США ввели санкции, так как считают, что Россия причастна к двум случаям применения химического оружия: первый касается ситуации вокруг Алексея Навального , второй — отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

17 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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