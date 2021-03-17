США могут ввести санкции против окружения Путина

США могут ввести санкции в отношении лиц из окружения президента Владимира Путина уже на следующей неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников США.

Накануне телеканал сообщал, что санкции могут быть введены администрацией Джо Байдена уже на следующей неделе. Вместе с тем, источники телеканала не раскрыли подробностей санкций.

Ранее в среду президент США Джо Байден заявил, что президент Путин «заплатить свою цену» за вмешательство России в американские выборы в 2020 году. Таким образом он прокомментировал недавний доклад разведки, в котором утверждается, что российские власти якобы стремились во время избирательной кампании дискредитировать Байдена, а также Демократическую партию, в которой он состоит.