Sony представила микрофон передающий звук на расстояние до 200 метров

Используя Sony ECB-W2BT можно транслировать звук на камеру, расположенную на расстоянии до 200 метров на открытом пространстве, когда между приемником и передатчиком нет препятствий. Также микрофон ECB-W2BT можно применять для записи аудиофайлов с низким уровнем шума через поддерживающий цифровой аудиоинтерфейс.

Обеспечить высокое качество записи звука на большом расстоянии стало возможно при использовании всенаправленных микрофонных блоков, подавляющих шумы и улавливающих звуки с разных сторон.

Кодек Qualcomm aptX, используемый в микрофоне ECB-W2BT гарантирует низкую задержку. Доступны также три режима записи, включая режим MIC, режим MIX и новый режим RCVR, выбор которых осуществляет пользователь в зависимости от ситуации.

Режим MIC работает с односторонней записью звука от микрофона, что необходимо при работе на телеконференциях или во время прямого эфира. В режиме MIX запись ведется и с приемника и с передатчика, что необходимо при записи интервью. Режим RCVR реализует запись с внутреннего микрофона приемника.

Микрофон Sony ECB-W2BT поддерживает функцию аттенюатора, позволяющую регулировать по трем уровням окружающего шума. Комплект поставки также включает защитное стекло, обеспечивающее снижение шума от ветра при записи на открытом пространстве. При подключении к камере приемник имеет время автономной работы до 9 часов. Для контроля уровня зарядки аккумулятора имеются светодиодные индикаторы.

Цена микрофона Sony ECB-W2BT и время начала продаж будут объявлены позже.