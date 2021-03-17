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Сильвестр Сталлоне удивил пользователей архивным снимком с культуристом

Сильвестр Сталлоне удивил пользователей архивным снимком

На странице в Instagram Сильвестр Сталлоне опубликовал фотографию, на которой появился 19-летний, поднимая над головой своего друга. На фото знаменитость с обнаженным торсом. Возможно, у него тогда еще не было таких потрясающих бицепсов, которые он демонстрировал в своих популярных фильмах, но как раз шел к своей цели.

Как написал Сталлоне, именно так от тренировался, когда не было возможности пойти в спортзал.

«Хороший друг прислал мне эту старую фотографию, когда мне было 19 лет. Забавно, когда я не мог пойти в спортзал, я поднимал что-то, просто чтобы потренироваться! Безумно правда?» -написал звезда.

В комментариях фаны оценили чувство юмора и целеустремленность звезды.

17 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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