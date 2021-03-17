Шведская компания OceanSky запускает круизы на Северный полюс на дирижаблях

Шведская компания OceanSky открыла бронирование мест на будущие круизные рейсы к Северному полюсу на пассажирском дирижабле. Первые коммерческие полеты состоятся в 2023-2024 годах, цена услуги – $65 000 за парную каюту. Предполагается, что в первый круиз отправится семеро членов экипажа и шестнадцать гостей.



Полет будет проходить на гибридном дирижабле модели Airlander-10, который имеет весьма невысокие летные качества. В частности, максимальная полезная нагрузка, включая самих людей и продукты питания для них, составляет всего 10-11 тонн, так что много с собой взять не удастся. А потому и длительность круиза невелика.

С другой стороны, круизы OceanSky попросту не имеют конкуренции, а потому позиционируются как эксклюзивные развлечения для взрослых. В мире очень мало дирижаблей, способных возить пассажиров, а уж летающих к Северному полюсу пока нет вовсе. Отсюда и высокая цена билета – за доступ к элитному клубу. Впрочем, есть и еще один нюанс: в условиях бушующей пандемии путешествие на дирижабле в отдаленные уголки планеты видится неплохой альтернативой уединению в частном особняке.