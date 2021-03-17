Счет на миллионы: сколько «Безумная свадьба 3» собрала в прокате

Украинская комедия «Безумная свадьба 3» транслируеться в кино с 25 февраля 2021 года. За это время лента сумела собрать немалую сумму, которую авторы проекта решили не держать в секрете.

Уже почти 267 тысяч киноманов Украины пересмотрели «Безумную свадьбу 3» на большом экране. Это принесло авторам комедии кассовые сборы в более 25 миллионов гривен, чем охотно похвастался актер и продюсер фильма Юрий Горбунов. В инстаграме он подчеркнул, что дистрибьюторы не нарушали карантина, поэтому лента транслировалась с заполнением залов на 50%.

«Безумная свадьба» неутомимо шагает по стране! И никакие 50% залов не остановили ее! И это победное шествие продолжается! Наша съемочная группа и все артисты делали возможное и не возможное, чтобы фильм вас порадовал и повеселил! И мы гордимся тем, что нам это удалось! И самое главное – прокат продолжается! Мы ждем вас в кинотеатрах!» – пригласил Юрий Горбунов.

Прокомментировали успех фильма и на официальной фейсбук-странице «Сумасшедшей свадьбы 3». Там добавили, что украинские зрители получили порцию позитива на весь год, что было одной из задач авторов комедии.

«Вас много, вы счастливы и заряженные позитивом на весь год! А это значит, что усилия продюсеров, режиссеров, сценаристов, актеров и всей съемочной команды были не напрасны. Всегда рады стараться и дарить бешеный праздник для своих любимых зрителей. Всех, кто еще не видел комедии, приглашаем в кино!» – отметили представители фильма в сети.

«Безумная свадьба 3»: коротко о фильме

По сюжету, младший сын Середюков готовится к свадьбе. Его избранницей стала дочь цыганского барона Рада. И, казалось бы, Василий и Галина Середюк уже имеют опыт организации свадьбы, которуя бы охотно сами сорвали, однако на этот раз у супругов будут другие причины, чтобы отменить церемонию.

«Поверхностно кажется, что все одинаково. В «Безумной свадьбе 1″ – темнокожий парень, во второй – старший, а в третьей, потому что она цыганка. Но на самом деле есть еще большое подводное течение, почему я хочу сорвать свадьбу. После этого уже возникают проблемы с цыганским табором. Но они для меня, как для отца, второстепенные», – заинтриговал Назар Заднепровский в интервью.