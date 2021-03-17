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С начала протестов в Беларуси осуждены более 400 человек по политическим статьям

С начала протестных акций в Белоруссии уголовные дела были возбуждены против 631 человека, из которых к настоящему времени осуждены более 400. Об этом в среду сообщила Генпрокуратура страны.

По данным надзорного ведомства, уголовные дела были связаны с участием в незаконных массовых мероприятиях и действиях, грубо нарушающих общественный порядок, осквернением надписями чужого имущества, хулиганством, насилием и угрозой его применения к представителям правоохранительного блока, их публичным оскорблением надругательством над государственной символикой.

17 марта, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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