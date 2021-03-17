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Россия отозвала посла в США

Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Консультации будут проводиться с целью понять, «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», подчеркнули в ведомстве.

Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей. — заявили в Кремле.

Тем временем в США ужесточают санкции против России за ее вмешательство в американские выборы и хакерские атаки.

17 марта, 2021 | Category: Новости, Россия, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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