Россия отозвала посла в США

Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ.
Консультации будут проводиться с целью понять, «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», подчеркнули в ведомстве.
Новая американская администрация находится у власти почти два месяца, не за горами символический рубеж в 100 дней, и это подходящий повод постараться оценить, что у команды Джо Байдена получается, а что не очень. Для нас же главное — определить, какими могут быть пути выправления пребывающих в тяжелом состоянии российско-американских связей. — заявили в Кремле.
Тем временем в США ужесточают санкции против России за ее вмешательство в американские выборы и хакерские атаки.
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