Россия отозвала посла в США

Посол России в США Анатолий Антонов вызван в Москву для консультаций. Об этом говорится в пресс-релизе МИД РФ.

Консультации будут проводиться с целью понять, «что делать и куда двигаться в контексте отношений с США», подчеркнули в ведомстве.