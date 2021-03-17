Религиозные лидеры Мьянмы призвали путчистов прекратить насилие

Высокопоставленные буддийские священники Мьянмы призвали силы безопасности страны как можно скорее прекратить насилие, пообещав в противном случае прекратить свою деятельность и оказать поддержку демонстрантам. Соответствующее заявление сделал Государственный комитет старших буддийских монахов, члены которого были назначены правительством.

В комитете привлекли внимание к страданиям народа Мьянмы.

«Следует принимать во внимание будущее народа Мьянмы и отказаться от действий, наносящих ущерб имиджу страны», — отметили в комитете.

Комитет призвал военное руководство положить конец задержаниям протестующих, насилию и грабежу частной собственности людей силами безопасности.

Между тем Ассоциация помощи политическим заключенным Мьянмы (AAPP) сообщила, что с начала протестов против переворота 6 февраля в результате насильственных действий со стороны сил безопасности погибли 202 протестующих, еще 1862 человека были задержаны.

«Войска хунты вне зависимости от времени и места при помощи своих снайперов атакуют не только протестующих, но и обычных граждан. Большое число раненых демонстрантов было задержано и не получило медицинской помощи. Некоторых застреленных участников протестов безжалостно волочили по дорогам, их тела не были переданы семьям», — говорится в сообщении AAPP.

— Переворот в Мьянме

В Мьянме 1 февраля армия объявила о захвате власти, задержав министра иностранных дел и государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководящих лиц.

В настоящее время власть в стране находится в руках начальника Генштаба ВС Мьянмы Мина Ауна Хлайна.

Военные заявили, что переворот стал ответом на обвинения в массовых фальсификациях на выборах 8 ноября 2020 года.

Вслед за переворотом в стране объявлен режим ЧП.

Мьянмой в течение года будет руководить военная хунта.

Вследствие военного переворота в Мьянме своих должностей лишились 24 министра и их заместители.

Военная администрация уволила министров в правительстве экс-президента Вина Мьина и на первом этапе назначила 11 новых министров.