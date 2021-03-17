Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия станет одним из крупнейших в истории США

Расследование штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, возможно, является «самым сложным» в истории минюста США.

Соответствующая оценка содержится в судебном представлении минюста США по делу о вероятных участниках группы Oath Keepers, сообщает Голос Америки.



Минюст США заявил, что ожидает предъявления обвинений еще более чем 100 лицам в связи с нападением на Капитолий США 6 января. Таким образом, количество людей, которым может угрожать судебное преследование, превысит 400.

«Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия, вероятно, будет одним из крупнейших в истории США — и по количеству подсудимых, и по объему и характеру доказательств», — указывается в представлении.



Среди прочего, речь идет о приобщении к делу более 15 тысяч часов видео.

Минюст США также информирует, что в ходе расследования были получены и исполнены более 900 ордеров на обыск в «почти всех 50 штатах и ​​столичном регионе».

В целом, как отмечается, в ведомстве ожидают, что количество подсудимых по делу и объем собранных доказательств будут расти и в дальнейшем.