«  
  »

Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия станет одним из крупнейших в истории США

Расследование штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, возможно, является «самым сложным» в истории минюста США.
Соответствующая оценка содержится в судебном представлении минюста США по делу о вероятных участниках группы Oath Keepers, сообщает Голос Америки.

Трамп не призывал митингующих, которые штурмовали Капитолий, остановиться
Минюст США заявил, что ожидает предъявления обвинений еще более чем 100 лицам в связи с нападением на Капитолий США 6 января. Таким образом, количество людей, которым может угрожать судебное преследование, превысит 400.

«Расследование и уголовное преследование штурма Капитолия, вероятно, будет одним из крупнейших в истории США — и по количеству подсудимых, и по объему и характеру доказательств», — указывается в представлении.

Среди прочего, речь идет о приобщении к делу более 15 тысяч часов видео.

Минюст США также информирует, что в ходе расследования были получены и исполнены более 900 ордеров на обыск в «почти всех 50 штатах и ​​столичном регионе».

В целом, как отмечается, в ведомстве ожидают, что количество подсудимых по делу и объем собранных доказательств будут расти и в дальнейшем.

17 марта, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  