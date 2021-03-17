«Райя и последний дракон» остался в лидерах проката

Полнометражный мультфильм студии Walt Disney Pictures «Райя и последний дракон» удержал лидерство в американском прокате, собрав в свои вторые выходные 5,5 миллиона долларов. Его мировые кассовые сборы достигли 52,6 миллиона долларов. В ближайшие дни они могут несколько подрасти из-за постепенного открытия кинотеатров на таком крупном рынке, как лос-анджелесский.

На втором месте оказался художественный фильм с элементами анимации «Том и Джерри», заработавший дополнительно 4,1 миллиона долларов. И третью строчку рейтинга заняла лента под названием «Поступь хаоса» с результатом 2,3 миллиона долларов.

Отметим, что в то же время фантастический фильм «Аватар», выпущенный в повторный прокат в Китае, собрал к завершению своих премьерный выходных более 20 миллионов долларов. Это позволило проекту десятилетней давности вновь возглавить рейтинг самых кассовых фильмов в истории и оттеснить на второе место экранизацию комиксов Marvel «Мстители 4: Финал». Создатели последней уже поздравили режиссера Джеймса Кэмерона с возвращением на вершину рейтинга.