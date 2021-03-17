Польша полностью закрылась из-за третьей волны пандемии

Жесткая санитарная мера вводится с 20 марта: в стране закроются торговые центры (ТЦ), гостиницы, кинотеатры и театры.

По данным Минздрава, число случаев болезни увеличивается столь стремительно, что медицине может оказаться не под силу справиться с этой волной.

Профильный министр Адам Недзельский сказал, что Польше угрожает мутировавший «британский» штамм. За сутки были выявлены еще 25 тыс. заболевших — рекорд с начала года, информирует TVN24.

Ранее другие страны Европы объявили о начале третьей волны заболеваемости.