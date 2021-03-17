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Пэрис Хилтон стала лицом Lanvin

Пэрис Хилтон стала лицом Lanvin

Американская светская львица Пэрис Хилтон снялась в новой рекламной кампании SS`2021 для модного дома Lanvin.

Они выложили публикацию, в которой рассказали о сотрудничестве со звездой. Кампания вдохновлена портретами светских женщин, которые жили в Нью-Йорке в 1950-х годах. Тогда их называли «лебедями». Капейн интерпретирует современного лебедя — инфлюенсера, лидера мнений.

«Пэрис Хилтон — безусловная икона нашего времени. Она представляет свое поколение и привела нас в новую эру. Она начала то, что мы теперь называем быть инфлюенсером, что значит быть „известной благодаря своей известности“, и я хотел показать миру, как далеко она продвинулась в индустрии, которую она сама создала. Ее личность постоянно меняется, и она открыта для демонстрации разных аспектов ее славы, что намного сложнее, чем она думала», — рассказал Бруно Сиалелли изданию i-D.

17 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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