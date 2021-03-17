О чем фильм "Земля кочевников" и почему ему предсказывают "Оскар"?

Недавно фильм «Земля кочевников» получил две главные награды премии «Золотой глобус-2021» – за лучший драматический фильм, а его создательница Хлоя Чжао – за лучшую режиссуру. А сегодня стало известно, что фильм поборется за победу сразу в шести номинациях на «Оскар» – церемония награждения премией состоится 25 апреля.

В этом нашумевшем роуд-муви (дорожном фильме) оскароносная актриса Фрэнсис Макдорманд («Королевство полной луны», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури») играет роль женщины, которая продает все свое имущество взамен на фургон и отправляется путешествовать по американскому Западу.

«Земля кочевников» приковала внимание зрителей еще с момента победы на Венецианском кинофестивале. Драме, наполовину снятой как документальное кино, теперь сулят «Оскар». Мы знаем, что каждый год кинокритики награждают фильмы, которые так иначе описывают то, через что проходит общество. Но все-таки, достоин ли фильм всех этих наград, и в частности «Оскара», – давайте разбираться.

Сенсационная победа женщины-режиссера

Хлоя Чжао стала второй женщиной-режиссером в истории «Золотого глобуса», которая получила приз за лучшую режиссуру. До нее в этой категории побеждала лишь Барбра Стрейзанд в 1984 году. Вообще в этом году впервые в истории премии на звание лучшего режиссера претендовали сразу три женщины. Но в историю Хлоя Чжао войдет как первая женщина-режиссер, которая получила награду сразу и за лучшую режиссуру, и за лучший драматический фильм.

Получит ли «Земля кочевников» «Оскар»?

Кроме того, что «Золотой глобус» в мире киноиндустрии считается второй по престижности наградой после «Оскара», эта премия еще и в каком-то роде предсказывает оскаровских фаворитов. Для примера приведем фильм «Зеленая книга», который получил «Оскар» в 2019 году. До этого фильм получил сразу три «Золотых глобуса». Но в случае с фильмом «Земля кочевников» с уверенностью можем сказать, что он был в фаворитах Американской киноакадемии еще до «Глобуса».

Немаловажно, что фильм уже получил награды на двух важных кинофестивалях – в Венеции и Торонто.

И главное – «Земля кочевников» фактически «бьет в нерв» современного общества, которое тоже проходит этап переосмысления понятия дома, своей принадлежности к социуму.

На «Оскаре» в этом году «Земля кочевников» представлена в шести номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучшую режиссуру», «Лучшую женскую роль», «Лучший адаптированный сценарий», так что какую-то из наград (или несколько) фильм определенно получит.

Роуд-муви о настоящей жизни кочевников

В центре сюжета роуд-муви – женщина, что уже не очень-то свойственно жанру, героями которого, как правило, являются мужчины. Итак, в городе Эмпайр (в переводе с англ. – «империя»), где живет главная героиня, вдова по имени Ферн, закрывается крупное предприятие. Оно обеспечивало всех жителей работой, так что теперь город фактически перестает существовать. Ферн продает свое имущество, грузит остатки своего имущества в фургончик по прозвищу «Авангард» и отправляется в неизвестность.

Во время путешествия по Западу США Ферн знакомится с другими вынужденными переселенцами, которые постоянно меняют работу. Они себя называют «кочевники» и образуют свое объединенное сообщество, несмотря на финансовую нестабильность и непредсказуемую жизнь.

Ферн нужно смириться со своей новой жизнью кочевницы и с тем, что теперь она, по ее словам, «не бездомная, а просто не имеет дома» (not homeless, just houseless).

Насколько правдив фильм?

Во многом фильм отсылает к реальным людям, которые пытались достичь «американской мечты» во время рецессии 2011 года. Он показывает настоящие последствия экономического кризиса, но в то же время режиссер не осуждает правительство или политику. Герои просто рассказывают свои истории, порой очень личные или даже мрачные. Шаг за шагом фильм исследует Америку и ее жителей – мечты и представления обычных свободных людей. Они вынуждены кочевать, но в то же время находят в этом свой смысл и философию.

В основу сценария легла книга-исследование Джессики Брудер «Земля кочевников: Выжить в Америке ХХІ века». Сама Фрэнсис Макдорманд и предложила сделать из книги фильм.

Что же в конце?

Возможно, финал не станет столь удовлетворительным для зрителей, как хотелось бы. Чтобы не спойлерить, предположим, что Ферн могла бы найти новый дом и встретить новую любовь. Но в одной из сцен Боб Уэллс (писатель и настоящий кочевник, играет самого себя), который стал товарищем Ферн, говорит ей, что как такового завершения пути нет, прощаться нет смысла и они вскоре увидятся в дороге. По сути, в этой сцене и раскрывается одна из идей фильма.

В качестве вывода скажем, что этот фильм точно вызовет у вас искренние эмоции, сопереживание и неподдельный интерес к судьбе героини. «Земля кочевников» точно должна быть в списке must-see в этом году и получить как минимум одну статуэтку «Оскар».

«Земля кочевников» выходит в украинский прокат уже в этом месяце наряду с другими кинопремьерами весны.