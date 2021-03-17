На Уолл-стрит заявили об окончании пандемии

Глобальные инвесторы больше не считают пандемию коронавируса ключевым риском для рынков и экономики, показал опрос Bank of America, в котором приняли участие 220 управляющих фондами с активами на 630 млрд долларов.Covid-19 впервые с февраля прошлого года покинул первую строчку в «хит-параде» хвостовых рисков, благодаря разворачивающейся вакцинации, которая на 16 марта охватила 40% населения Бритарнии, 33% населения США и 12% в Евросоюзе.

Если в феврале риски промедления с вакцинами видели почти 30% участников опроса BofA, то в марте их доля опустилась ниже 15%, после чего настроения Уолл-стрит вошли в фазу эйфори: 91% управляющих заявили, что ждут ускорения экономического роста, 89% ожидают увеличения прибыли компаний. Оба показателя — рекордные за все время, что проводятся опросы (с 1994 года).

За быстрый отскок от дна, профинансированный «печатными станками» центробанков, глобальная экономика заплатит резким ускорением инфляции, единодушны респонеднты.

10 триллионов долларов, влитых в рынки мировыми ЦБ, толкнули инфляционные ожидания Уолл-стрит до исторического максимума: 70% управляющих ждут более быстрого роста цен в ближайшие 12 месяцев.

В этих условиях хедж-фонды выходят из технологических компаний (доля таких вложений упала до минимума с 2009 года) и перекладываются циклические сектора — промышленность и сырье.

Причем доля сырья в портфелях превысила рекорды февраля 2011 года, когда на фоне войны в Ливии выше 100 долларов за баррель взлетели цены на нефть.

За минувший год, несмотря сильнейший с 1940х спад мировой экономики, капитализация глобальных рынков акций выросла на треть и превысил 100 трлн долларов, продовольствие подорожало до максимума за 6 лет, металлы — за 7 лет.

Пока, впрочем, лишь 15% участников опроса BofA видят в происходящем «пузырь». Большинство — 55% — считают, что ралли находится в «поздней стадии». 25% заявил, что оно только начинается.