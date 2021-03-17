Меган Маркл «метит» в президенты США

Супруга британского принца Меган Маркл завязывает контакты с высокопоставленными демократами, создает «шум» в СМИ с целью формирования кампании и групп по сбору средств, чтобы выдвинуться на пост президента США. Об этом пишет The Daily Mail со ссылкой на деятелей британской Лейбористской партии Британии.

39-летняя Маркл планирует начать самостоятельную политическую карьеру, предполагает издание. СМИ со ссылкой на свои источники указывает, что одной из причин, по которой Маркл не отказалась от американского гражданства, когда вышла замуж за представителя британской королевской семьи, было якобы желание сохранить возможность участвовать в политике Вашингтона.

Не исключено, что Маркл планирует выдвигать свою кандидатуру в 2024 году, полагает СМИ. Если так случится, то ей придется отказаться от титула герцогини Сассекской.

Напомним, 8 марта на телеканале CBS вышло интервью представителей младшего поколения королевской семьи — Меган Маркл и принца Гарри, которые ранее отказались от своих привилегий и переехали в США. Пара в ходе беседы с Опрой Уинфри сообщила, что некоторые родные Гарри высказывались по поводу цвета кожи их будущего ребенка. Супругу принца, как стало известно из интервью, также травили в прессе Великобритании, но семья мужа не оказывала ей никакой поддержки. Маркл призналась, что из-за этого подумывала о суициде.

Позднее Букингемский дворец выпустил официальное заявление, в котором от имени королевы Елизаветы II говорилось о серьезной озабоченности рассказом принца Гарри и Меган Маркл, афроамериканки по происхождению, о том, что им пришлось столкнуться с расистскими высказываниями в монаршей семье.