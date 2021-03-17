Кенийские розы для вашего букета

Красивый и элегантный флористический подарок составляется из разных сортов благоухающих цветочных растений — от пионовидных до кустовых роз и ярких тюльпанов. Сейчас нет необходимости в посещении розничных точек и салонов для выбора букетов. Можно заказать цветы с доставкой в Волгограде и дополнить презент очаровательными мягкими игрушками, праздничными воздушными шарами. Опытные флористы flowwow.com. помогут составить букет для любого торжества. В последнее время частыми «гостьями» цветочных композиций становятся очаровательные миниатюрные розы из Кении.

Особенности кенийских роз

Кенийские розы завоевали женские сердца за счет своей утонченности, грации, восхитительного аромата. А флористов покорила стойкость этих цветов, их способность сочетаться в букетах с разными «компаньонами». Кенийские розы выращивают в Африке около живописного озера Найваш на высоте до 2000 метров над уровнем моря. Высота их колеблется от 35 до 50 см. Розы имеют небольшие соцветия желтых, розовых, красных, оранжевых и других оттенков. Они эффектно смотрятся в составе цветочных корзин и небольших монобукетов.

О преимуществах роз из Кении

Эти растения весьма неприхотливы, что обусловлено сложными климатическими условиями, в которых они произрастают. Кенийские розы долго радуют свежим видом бутонов. Цветы легко транспортировать, за что их любят службы доставки и флористические салоны. К другим преимуществам относятся:

притягательный, легкий, слегка терпкий аромат с восточными сладкими нотками;

аккуратный вид и компактные размеры — залог удобства при составлении букетов любой сложности;

универсальность — можно преподносить композиции на юбилей, вручение диплома и другие мероприятия. Кенийские розы хороши для деловых и романтических встреч.

Желтые монобукеты можно смело вручать мужчинам как символ их успеха, а розовые и красные, разноцветные — дамам, юным барышням, чтобы подчеркнуть нежное или страстное отношение. Чтобы розы из Кении простояли в вазе как можно дольше, рекомендуется аккуратно подрезать концы стеблей наискосок или крестообразно. Воду желательно менять ежедневно. Из роз можно составить огромное количество композиций в корзинах или коробках, с использованием фетра, крафт-бумаги и других материалов. «Уроженки» Африки одинаково эффектно выглядят в больших, роскошных букетах и скромных цветочных презентах.