Исландия открыла границы для туристов при одном условии

Власти Исландии, которая неоднократно лидировала в рейтингах самых безопасных стран мира, открыли границы для туристов при одном условии — путешественники должны пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в заявлении на сайте Минздрава страны.

Теперь всем иностранцам, привившимся препаратом, который был одобрен Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА), не придется отправляться карантин или сдавать тест на COVID-19 при поездке в островное государство.

Уточняется, что прежде данное правило распространялось только на жителей Евросоюза и стран — членов Европейской экономической зоны.

Как пояснила премьер-министр Исландии Катрин Якобсдоттир, решение принять такие меры в отношении всех въезжающих в государство иностранцев является «логическим продолжением их текущей политики».