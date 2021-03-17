Эмили Ратажковски впервые появилась на публике после рождения сына

В начале прошлой недели 29-летняя Эмили Ратажковски впервые стала мамой. Их с Себастьяном Бир-Макклардом сын Сильвестр появился на свет в Международный женский день, а рассказать об этом модель и актриса решила спустя несколько суток после счастливого события.

Несколько дней назад Эмили Ратажковски попала в объективы репортеров впервые после рождения малыша (эти снимки появились в сети только накануне). Папарацци засняли звезду вместе с ее 31-летним мужем Себастьяном Бир-Макклардом на прогулке с собакой по Нью-Йорку. Новорожденного сына с собой Эмили и Себастьян не взяли — судя по всему, пара ненадолго оставила его на попечение няни и устроила себе мини-свидание.

Эмили Ратажковски с мужем Себастьяном Бир-Макклардом

Для прогулки Эмили выбрала довольно свободные вещи в стиле casual: горчичный объемный пуховик и песочные брюки прямого кроя. Однако даже в одежде, скрывающей фигуру, было заметно, что Ратажковски довольно быстро восстанавливается после родов и уже почти вернулась в былую форму.

О беременности Эмили Ратажковски стало известно в конце октября прошлого года. Все девять месяцев модель с наслаждением наблюдала за тем, как меняется ее тело, и часто публиковала в соцсетях свои снимки с округлившимся животом, на которых представала полностью обнаженной.

За несколько месяцев до рождения малыша модель призналась в своем эссе, написанном для Vogue, что они с мужем не планируют узнавать пол ребенка вплоть до родов и хотят, чтобы это оказалось для них самих сюрпризом. Эмили также уточнила, что они позволят первенцу самостоятельно определиться со своим гендером.

Есть правда, которая гораздо сложнее, чем любые гениталии, с которыми может родиться наш ребенок: истина в том, что мы в конечном счете понятия не имеем, кто, а не что растет внутри моего живота. Кто будет этим человеком? Для какого человека мы станем родителями? Как он изменит нашу жизнь и кто мы такие?

— убеждена Эмили.