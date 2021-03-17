Эллен Пейдж снялась в первой фотосессии после смены пола

Эллиот Пейдж, еще недавно известный как Эллен Пейдж, дал первое большое интервью после того, как объявил себя трансгендерным мужчиной. Актер поговорил с журналом Time и снялся в фотосессии для издания, представ в новом образе с короткой стрижкой.

В интервью Эллиот рассказал о своем переходе и решении заявить об этом публично. «Я предвидел, что будет много любви и поддержки, но также ненависти и трансфобии. В принципе, так и вышло», — отметил актер.

Эллиот признался, что много лет страдал из-за своей гендерной идентичности и в детстве часто хотел носить короткую стрижку: «Я ощущал себя мальчиком. Я хотел быть мальчиком. Я спрашивал маму, могу ли я когда-нибудь им стать».

Добившись успеха в кино, Эллиот, по его словам, столкнулся с депрессией, тревожностью и паническими атаками. «Я не узнавал себя. Долгое время я даже не мог смотреть собственные фотографии. Мне становилось плохо, даже когда я просто надевал женскую футболку, хоть я и актер».

Почувствовать себя комфортнее в собственном теле Эллиоту помогла мастэктомия — операция по удалению тканей молочной железы. Когда он объявил себя трансгендерным мужчиной в конце прошлого года, он уже восстанавливался после операции. «Она полностью изменила мою жизнь, а также спасла меня», — отметил Пейдж и добавил, что операция была довольно дорогостоящей.

Пейдж говорит, что именно пандемия коронавируса заставила его смириться со своей гендерной идентичностью: «У меня было много свободного времени, чтобы по-настоящему сосредоточиться на вещах, которых, как мне кажется, я бессознательно избегал. Я наконец-то смог принять то, что я трансгендерный мужчина, и позволить себе полностью стать тем, кто я есть».