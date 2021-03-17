Доба в ООС: окупанти дев’ять разів обстріляли українські позиції, постраждав військовий

Про це повідомляє прес-служба ООС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», окупанти відкривали вогонь із мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних та станкових протитанкових гранатометів поблизу Водяного, що на Приазов’ї.

«Внаслідок обстрілу, бойове травмування отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Захисника оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця – задовільний», – йдеться у повідомленні.

Також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї противник здійснив обстріл неподалік населених пунктів Талаківка та Гнутове, а біля Павлополя – з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

У штабі також повідомили, що у передмісті Авдіївки та Лебединського ворог обстрілював позиції українських захисників зі стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», поблизу населеного пункту Південне збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру, великокаліберних кулеметів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї», – йдеться у повідомленні.

У штабі ООС додали, що на обстріли противника українські захисники відповідали вогнем у відповідь.

Від початку поточної доби, 17 березня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.