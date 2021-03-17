Цена нефтяной корзины ОПЕК резко снизилась

Цена нефтяной корзины ОПЕК упала во вторник, 16 марта, сразу на $1,29 до $66,89 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она достигала $68,18 за баррель. Такие данные представлены на сайте картеля.

Тем временем, констатирует директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, «ситуация с замедлением вакцинации в Европе разжигает опасения по поводу восстановления спроса на энергоносители в регионе».

«Движения на рынке „черного золота“ сдерживают ожидания итогов заседания ФРС (американского Центробанка — ред.), которые будут оглашены позднее сегодня. В ожидании этого события фондовые рынки в основном снижаются, что не добавляет оптимизма нефтетрейдерам», — говорится в обзоре эксперта.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

4-5 января 2021 года министры стран-участниц ОПЕК+ приняли компромиссное решение, согласно которому с февраля Саудовская Аравия будет добровольно сокращать добычу нефти в течение двух месяцев почти на 1 млн баррелей в сутки, примерно до 8,125 млн баррелей в сутки, и еще несколько стран-членов ОПЕК сократят добычу на два месяца в общей сложности на 425 тыс. баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в феврале и марте.

4 марта по итогам очередной встречи участники ОПЕК+ неожиданно приняли решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран альянса, кроме России и Казахстана, которые смогут с апреля нарастить производство на 130 тыс. и 20 тыс. баррелей в сутки соответственно.