Блогерша примерила белье Ким Кардашьян и увидела в нем сплошное издевательство

Жительница американского штата Огайо примерила белье бренда Skims, принадлежащего телезвезде Ким Кардашьян, и увидела в нем издевательство. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных в сети кадрах 25-летняя блогерша Микайла Зазон (Mikayla Zazon) надела корректирующие трусы упомянутой марки поверх легинсов. На видео женщина показала, что белье оказалось на несколько размеров меньше заявленного на сайте.

По словам Зазон, она носит одежду размера M. Героиня решила заказать трусы размера L и удивилась во время их примерки. Белье оказалось чересчур узким и сильно перетянуло ее тело. «Мне больно ходить, и я не могу дышать, — сказала американка. Посмотрите на это. Чье тело должно в это поместиться? Ким, ты действительно думаешь, что это нормально?» Публикация набрала 3,3 миллиона просмотров.

Пользователи сети поддержали Зазон в комментариях. «Со мной было то же самое. Я очень сильно плакала, когда увидела их размер», «На сайте говорится, что это белье корректирует фигуру, но не указано, каким образом», «Вот и доказательство того, что проблема вовсе не в наших телах», «А теперь представьте, как это может сказаться на чьей-нибудь самооценке», «Сплошное разочарование», — писали юзеры.