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Билли Айлиш сменила знаменитую прическу, озадачив фанатов

Билли Айлиш

Американская певица и автор песен Билли Айлиш сменила свою знаменитую прическу и удивила поклонников. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

19-летняя знаменитость разместила в соцсети короткий ролик, на котором демонстрирует новый имидж: она отстригла челку и перекрасилась в блондинку. Певица резко появляется в кадре, взмахивает волосами и улыбается. «Вы правильно угадали?» — подписала она пост, который за 30 минут набрал четыре миллиона просмотров.

Незадолго до этого Айлиш разместила сторис, где предложила подписчикам угадать, в какой цвет она собирается перекраситься. Известно, что с июля 2019 года звезда появлялась на публике с черными волосами, корни которых были выкрашены в неоново-зеленый оттенок.

Фанаты оценили новый имидж исполнительницы и выразили свой восторг в комментариях. «Что?», «Ты выглядишь сногсшибательно!», «Ты что, издеваешься? Это так горячо, что я чуть не подавилась водой», «Я потеряла дар речи», «Это смотрится чертовски хорошо», «Дико извиняюсь, но я забыла, как дышать», — писали они.

17 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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